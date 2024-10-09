Руководитель внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам заседания совместного экономического комитета Венгрии и Сербии заявил, что членство Украины в НАТО может спровоцировать Третью мировую войну из-за 5-й статьи организации.

По словам дипломата, «любой здравомыслящий человек не захочет создавать такую опасность», информирует «НБН» со ссылкой на Index.

Сийярто подчеркнул, что для интеграции Украины в Альянс якобы нет никакой возможности. Глава МИД добавил, что эту позицию Будапешта якобы разделяет большинство министров государств-членов организации на переговорах за закрытыми дверями.

Напомним, 7 октября в ходе встречи с главой правительства Денисом Шмыгалем словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава поддерживает вступление Украины в Евросоюз. В то же время политик сообщил, что ко вступлению страны в НАТО власти Словакии «относятся холодно».