Урсула фон дер Ляйен упрекнула главу правительства Венгрии в поддержке кремлевского диктатора. Политик обвинила представителя Будапешта в том, что он заигрывает с российским лидером, информирует «НБН» со ссылкой на Politico.

По словам главы Европейской комиссии, все еще есть те, кто обвиняет в войне оккупированных и тех, кто жаждет свободы, а не оккупанта. Глядя на Орбана, президент ЕК поинтересовалась, будут ли они обвинять венгров во вторжении войск СССР 1956 года или чехов, словаков, литовцев за советские репрессии.

Также Урсула фон дер Ляйен напомнила, что этим летом Будапешт ослабил визовый режим для граждан страны-агрессора, поставив под угрозу безопасность всех государств-членов Европейского Союза. Политик заявила, что таким решением венгерские власти открыли черный ход для иностранного вмешательства.

Напомним, что руководство Венгрии заблокировало 35 миллиардов евро кредита для Украины от Евросоюза. СМИ сообщили, что Будапешт не дает ЕС предоставить Киеву финансы, ожидая результатов президентских выборов в США.