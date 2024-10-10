Рютте в ходе брифинга после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и британским премьером Киром Стармером в Лондоне ответил на вопрос представителей СМИ, какой сигнал он может послать Трампу, который неоднократно говорил, что Украина не имеет его непоколебимую поддержку, пишет «НБН».

По словам генсека НАТО, у него нет никаких сигналов для 45-го президента США, так как он его хорошо знает, проработав с республиканцем на протяжении четырех лет.

Глава Альянса заявил, что бывший американский лидер соглашается с ним в том, что борьба Украины против РФ, это не только об Украине, но и о защите безопасности США.

Учитывая это, Рютте призвал перестать беспокоиться из-за перспективы возвращения Трампа в президентское кресло, напомнив, что в Сенате США и Палате представителей существует широкая двухпартийная поддержка Украины.

Также в ходе брифинга генсек НАТО сделал заявление о дальнобойных ударах ВСУ западным оружием по России.