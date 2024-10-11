Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что лидер россиян не готов обсуждать прекращение агрессии против Украины. Дипломат отметила, что кремлевский диктатор отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны.

Глава МИД ФРГ рассказала, что Путин даже отказался от телефонного разговора с немецким канцлером, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель Берлина добавила, что Украина готова к достижению справедливого мира, однако глава Кремля не готов обсуждать тему посредничества в достижении этой цели.

В начале месяца немецкая газета Die Zeit сообщила, что глава правительства ФРГ впервые за два года хочет позвонить в Кремль. По данным издания, немецкий политик намеревался поговорить с российским диктатором в ноябре накануне саммита стран «Группы двадцати». Последние телефонные переговоры канцлера с Путиным были зимой 2022 года.