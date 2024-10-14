Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага сообщил, что войска страны-агрессора должны быть в состоянии нанести удар по территории Альянса до 2030 года.

Глава разведки Германии напомнил, что Москва воспринимает западные государства, в частности его страну, как врага. Поэтому шансы на то, что организация в какой-то момент применит статью 5 о коллективной обороне, высоки, информирует «НБН» со ссылкой на N-tv.

Начальник разведки ФРГ заявил, что НАТО находится в прямой конфронтации с государством-террористом, подчеркнув, что кремлевский диктатор не просто хочет захватить Украину, а создать новый мировой порядок.

Напомним, руководитель венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто, говоря об интеграции Украины в Альянс заявил, что вступление страны в организацию может закончиться Третьей мировой войной. Дипломат заявил, что у Украины «нет никакой возможности» стать частью НАТО.