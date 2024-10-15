Экс-глава Белого дома в ходе выступления на мероприятии города Оукс в штате Пенсильвания в очередной раз заявил, что он «хорошо ладит» с российским лидером. По его словам, Путин говорил ему о намерении вторгнуться в Украину.

Трамп отметил, что «это было как зеница ока» для кремлевского диктатора, однако он сказал ему, что войска РФ не войдут в соседнюю страну, пишет «НБН» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Снова 45-й президент США заявил, что унего были хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещал закончить войну еще до инаугурации, добавив, что он «хочет, чтобы люди перестали умирать».

Республиканец обвинил американского президента Джо Байдена в том, что он «ничего не сделал для этого» и даже не разговаривал с главой Кремля больше года.

Отметим, что на финишной прямой борьба Трампа с его оппоненткой Камалой Харрис обостряется. Издание Politexpert проанализировало данные соцопросов по поддержке кандидатов.

Ранее СМИ сообщили, что глава венгерского правительства Виктор Орбан срывает предоставление кредита Украине от западных стран, чтобы помочь Трампу.