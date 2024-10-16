Глава правительства ФРГ в ходе выступления в Бундестаге относительно предстоящего саммита лидеров Евросоюза заявил, что необходимо поддерживать дипломатические разговоры со страной-агрессором относительно завершения войны.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам политика, Берлин продолжит поддерживать Украину и сделает все, что в его силах, ради скорого завершения боевых действий. Канцлер напомнил о многочисленных жертвах российских оккупантов, при этом назвал захватчиков «жертвами империалистического безумия» кремлевского диктатора.

Шольц ожидает, что представители РФ примут участие в Глобальном саммите мира. При этом глава правительства подчеркнул, что это будет происходить «не через голову Украины» и обязательно в координации с самыми близкими партнерами.

Политик добавил, что российское вторжение на украинскую территорию – по-прежнему главная угроза для европейских государств, поэтому Германия продолжит помогать Киеву столько, сколько понадобится.

Напомним, канцлер признал, что гражданам ФРГ не объяснили, почему важно поддерживать Украину.