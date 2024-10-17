В ходе интервью Fox News журналист спросил у Харрис, от чего она намерена отойти в своем президентстве, учитывая лозунг ее кампании о «новом пути вперед», информирует «НБН».

По словам кандидата в президенты США от демократов, она видит необходимость в преодолении поляризующей риторики, которая усилилась за последние 10 лет, включая годы правления Дональда Трампа.

Политик заявила, что она не будет «продолжать» правление нынешнего главы Белого дома, а привнесет свежие идеи, личный и профессиональный опыт, назвав себя «новым поколением лидеров».

Харрис так и не объяснила, что она изменила бы в политике администрации Байдена, учитывая мнение большинства граждан США о движении Белого дома в неправильном направлении.

Напомним, что оппонент Харрис Дональд Трамп прокомментировал информацию о его общении с главой РФ после того, как он оставил президентское кресло.