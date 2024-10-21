Экс-глава Белого дома в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что он угрожал российскому лидеру из-за Украины. По словам республиканца, он предупреждал Путина о том, что если диктатор начнет вторжение в соседнюю страну, он «ударит прямо посреди чертовой Москвы», пишет «НБН».

Трамп отметил, что он обещал главе РФ ударить так сильно, что тот даже не поверит. При этом кандидат в президенты США уточнил, что тогда назвал лидера россиян «другом», заверив, что он не хочет атаковать Москву, однако у него нет выбора. В ответ на это кремлевский диктатор якобы заверил, что не будет нападать на украинцев.

Недавно 45-й американский президент заявлял, что Путин предупреждал его о своих агрессивных планах относительно соседнего государства. Трамп обвинил в начале войны в Украине действующего главу США Джо Байдена, заявив, что он ничего не сделал для предотвращения боевых действий.

В то же время, как сообщает Рolitexpert, оппонентка республиканца Камала Харрис обещает полностью легализовать марихуану на федеральном уровне. Издание объяснило, с какими вызовами столкнется политик в стремлении отменить запрет на каннабис.

Напомним, Трамп прокомментировал информацию о его общении с Путиным после того, как он оставил президентское кресло.