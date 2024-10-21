Вдова российского оппозиционера Навального в интервью изданию «ВВС Русская служба» заявила, что пойдет в президенты в случае возвращения на родину, сообщает «НБН».

При этом она напомнила, что не сможет приехать в РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин. В стране-агрессоре против общественной деятельницы возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в экстремистской организации, под которым Кремль подразумевает основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

Жена погибшего в российской колонии политика отметила, что не знает, как немедленно добиться перемен в родной стране, однако намерена сделать все возможное, чтобы их приблизить.

При этом она призвала международное сообщество не бояться кремлевского диктатора, так как это поощряет его делать, что хочется. Навальная добавила, что глава РФ «абсолютно доволен ситуацией».

Напомним, что политик Алексей Навальный умер в российской колонии 16 февраля. Путин прокомментировал внезапную смерть оппозиционера.