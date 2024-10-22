Представитель Пхеньяна в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности опроверг информацию о том, что северокорейские власти отправили своих военных в Россию для участия в войне против Украины.

Он назвал такие заявления «безосновательными слухами», информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Yonhap.

Спецпредставитель Украины в ООН сообщил, что КНДР намерена отправить 11 000 своих военнослужащих в зону боевых действий для помощи оккупационной армии Путина.

В ответ на это представитель Пхеньяна заявил, что цель подобных «беспочвенных стереотипных слухов» – очернить имидж его государства и подорвать законные, партнерские и дружеские отношения двух стран.

Напомним, что ранее на сообщения о переброске солдат КНДР на территорию государства-террориста отреагировали в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков призвал не беспокоиться из-за сотрудничества РФ с КНДР.