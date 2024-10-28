Премьер-министр Словакии в интервью изданию Standard заявил, что в этом месяце на него попытались во второй раз совершить покушение в городе Дукля, пишет «НБН».

Туда Фицо приезжал по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне. На мероприятии также присутствовал глава государства, несколько членов правительства и депутатов парламента.

По словам представителя Братиславы, в городе задержали «очень воинственного» человека, у которого нашли полностью заряженный пистолет. Он якобы хотел убить премьера, которого ненавидит из-за его позиции по Украине.

Глава правительства рассказал, что злоумышленник не попал в зону, где было руководство Словакии, а пошел в зону, где была толпа. Пройдя через рамку металлоискателя, обнаружилось, что у него есть оружие.

Напомним, 15 мая словацкого премьера попытались убить в Гандлове. Подозревают в покушении на политика Юрая Цинтулу. Фицо утверждает, что стрелок трижды приходил с оружием на публичные собрания, где он присутствовал.

Как сообщалось, глава правительства Словакии спрогнозировал скорое окончание войны в Украине.