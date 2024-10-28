Британское издание Financial Times пишет, что бывший глава Белого дома и его кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс наметили «мирный план» по завершению российско-украинской войны.

Журналисты отмечают, что первый аспект предложений американских политиков – заморозка войны, информирует «НБН».

Их концепция пересматривает Минские договоренности, которая предусматривает механизмы принуждения к выполнению соглашений и последствиями за их нарушение. Это будут контролировать европейские войска. Модель Трампа и Вэнса – замороженный конфликт с автономными регионами по обе стороны демилитаризованной зоны.

Второй аспект «мирного плана» 45-го президента США – исключение вступления Украины в Альянс на несколько лет. Ожидается, что такая позиция по членству страны в НАТО должна заставить Москву сесть за стол переговоров. При этом боевые действия заморожены, но Киев не отказывается от территориальных претензий.

Третий аспект предложений экс-главы Белого дома – использование угрозы обрушения экономики страны-агрессора за счет снижения цен на газ и нефть. Этот шаг якобы подтолкнет кремлевского диктатора к переговорному процессу.

Как пишет издание Politexpert, сейчас Трамп и его оппонентка Камала Харрис вступили в решающую фазу президентской гонки. Политики мобилизуют своих сторонников в ключевых штатах.

Ранее СМИ сообщили, что хакерская группировка из КНР атаковала телефоны сотрудников штабов кандидатов в президенты США.