Вице-президент США в интервью CBS News прокомментировала слова Трампа, который назвал ее «человеком с очень низким IQ». Харрис призвала республиканца пройти когнитивный тест, подчеркнув, что готова сделать это вместе с ним, информирует «НБН».

Также политик отметила, что бывший глава Белого дома становится все более неуравновешенным и нестабильным, а также использует оскорбления. Она объяснила это тем, что у 45-го президента США нет плана для американского народа.

Харрис также обратила внимание на то, что множество людей, которые тесно сотрудничали с бывшим американским лидером, в конечном итоге выступили против него, заявляя, что он не достоин снова стать главой государства, никогда не должен быть президентом и является опасным.

Напомним, издание Politexpert рассказало, как кандидаты в президенты США активизируют кампании на последних этапах выборов.

Как сообщалось, СМИ раскрыли главные аспекты «мирного плана» Трампа и его кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса по завершению войны в Украине.