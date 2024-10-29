Глава венгерского правительства поздравил пророссийскую политическую силу «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах. По мнению Орбана, граждане страны «сделали решение в пользу мира», пишет «НБН» со ссылкой на SOVA.News.

Премьер-министр заявил, что правящая партия не дала превратить Грузию во «вторую Украину» и вовлечь страну в бессмысленную войну. Представитель Будапешта добавил, что политическая сила также «верна европейской интеграции». Орбан выразил уверенность в том, что до конца десятилетия государство будет готово стать членом Европейского Союза.

Напомним, что глава венгерского правительства прибыл в Грузию для празднования результатов выборов в парламент.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальные результаты голосования. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Тбилиси немедленно провести расследование относительно нарушений на избирательных участках.

Как ранее сообщали СМИ, Орбан не позволил ЕС изменить режим санкций против РФ, заблокировав 50 миллиардов долларов для Украины.