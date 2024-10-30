Ранее южнокорейское издание Dong-A Ilbo, ссылаясь на анонимного представителя правительства, заявила, что Киев в последнее время неоднократно просил Сеул отправить для ВСУ 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, информирует «НБН».

Другой собеседник журналистов объяснил, что решение о поставках снарядов в Украину должен принимать Совет нацбезопасности, в частности, определиться – будет это осуществляться напрямую или через США.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap пишет, что в Сеуле опровергли соответствующую информацию.

Неназванный представитель Офиса президента страны заявил журналистам, что украинские власти не отправляли запрос Южной Корее на артиллерийские боеприпасы, поэтому неверно говорить о том, что в Сеуле обсуждается передача снарядов Киеву.

Напомним, что на прошлой неделе южнокорейский лидер Юн Сок Йоль назвал условие передачи оружия Сеулом для украинской армии.