Руководитель Министерства иностранных дел страны-агрессора считает, что российско-украинскую войну завершить «вничью» невозможно. Об этом соратник Путина заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания международной конференции по евразийской безопасности, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Глава внешнеполитического ведомства РФ избегал слова «война», называя вторжение российских оккупационных сил в соседнюю страну «кризисом». По его словам, формулировка о завершении боевых действий «вничью» не предполагает справедливого учета и надежного обеспечения интересов сторон.

Путинский дипломат считает, что понятие «ничья» можно применить к различным ситуациям, в частности к «Стамбульским договоренностям».

Такие высказывания главы МИД РФ прозвучали после слов белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что Запад якобы изменил свою позицию по вторжению в Украину и «наконец-то понял, что нужно договариваться», возможно на «ничью».

Отметим, что глава словацкого правительства Роберт Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой упоминал о «Стамбульских договоренностях». Политик заявил, что в апреле 2022 года якобы была реальная возможность завершить войну, однако «кто-то пришел и сказал», чтобы Украина не подписывала документ.