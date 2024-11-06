Британское издание The Guardian пишет, что за молчаием властей КНР о размещении войск Северной Кореи на российской территории скрывается их обеспокоенность. По мнению некоторых аналитиков, Пекину не сообщили о переброске солдат КНДР в Россию, информирует «НБН».

Государственные СМИ Китая молчат по этому вопросу, в представитель министерства иностранных дел КНР недавно заявил, что новости о северокорейских военных в РФ – это «их личное дело».

Журналисты напомнили, что Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в соблюдении «нового менталитета холодной войны» по отношению к его стране. Сейчас же военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна может привести к новой холодной войне и привести ее к границам КНР.

В такой ситуации Китаю будет сложно поддерживать баланс между стратегическими союзниками и экономической зависимостью от США и европейских государств.

В Пекине опасаются возобновления неизбежного альянса с РФ и КНДР, который будет направлен против объединения США, Южной Кореи и Японии. Китайское руководство не хочет такого развития событий, ведь оно противоречит национальным интересам КНР.

Кроме того, если Кремль будет поддерживать ядерную программу Северной Кореи, это станет серьезным вызовом для Китая, который играет важную роль в международном режиме нераспространения такого вооружения.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убеждает южнокорейское руководство усилить поддержку Украины на фоне размещения войск КНДР в РФ.