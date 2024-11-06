Шведский премьер поздравил Трампа с победой в президентской гонке, однако напомнил о тревожных тенденциях в обществе США. Чиновник допустил, что Белый дом может усилить политику поддержки национальных производителей, что несет угрозу для его страны, пишет «НБН» со ссылкой на SVT.

По его словам, также по возвращению республиканца в президентское кресло возникают риски и для Украины. Кристерссон допускает, что обязательства Вашингтона перед Киевом могут уменьшиться.

Чиновник напомнил, что США – самая большая страна, которая предоставляет Украине военную помощь, что ценят и не воспринимают как должное европейские государства.

Премьер-министр отметил, что ЕС сделает все возможное, чтобы подчеркнуть свое стремление по поддержанию трансатлантических обязательств. При этом регион долгое время готовился к разным сценариям и готов к любому развитию событий.

Напомним, что Трамп пообещал положить конец всем войнам после возвращения в Белый дом.