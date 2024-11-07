Глава Южной Кореи сообщил, что после размещения войск КНДР в Российской Федерации Сеул может скорректировать стратегию помощи Украине. Политик не исключает прямой передачи оружия Киеву, пишет издание «НБН» со ссылкой на Deutsche Welle.

Юн Сок Ель напомнил, что политика его страны не предусматривает предоставление летальной военной помощи государствам, которые находятся в состоянии конфликта. Однако после переброски Пхеньяном своих солдат в Россию Сеул может изменить свой подход.

Президент отметил, что южнокорейское руководство будет корректировать свою стратегию поддержки Украины в зависимости от взаимодействия КНДР с РФ. Глава государства уточнил, что, если Сеул решит передать Киеву оружие – первая партия будет оборонной.

Ранее западные журналисты узнали, что скрывается за молчанием китайских властей о размещении северокорейских войск на российской территории.