Британский телеканал Sky News цитирует бывшего специального советника по российским и евразийским делам при главнокомандующем сухопутными войсками США в Европе Марка Войгера. Он заявил, что Трамп может начать давить на Киев ради достижения мира, пишет «НБН».

По словам Войгера, республиканец хочет доказать США и всему миру, что он выполняет свои обещания. Для этого политик готов оказывать давление на украинское руководство, чтобы оно пошло на уступки Кремлю и подписало мирный договор с РФ.

Эксперт подчеркнул, что новоизбранный американский президент намерен добиться прекращения огня не ради справедливости, или восстановления суверенитета Украины и наказания России за агрессию, а просто ради самого мира, чтобы выполнить то, что он обещал избирателям.

Не исключено, что республиканец может начать угрожать Киеву прекращением военной помощи, чтобы склонить его к мирным переговорам. При этом, как отметил Войгер, пока у политика нет никаких рычагов давления на российского диктатора.

Ранее СМИ заявили, что 47-й глава Белого дома намерен посадить Украину и РФ за стол переговоров в первый день своего президентства.

Также, как сообщило издание Politexpert, Трамп угрожает отменить налоговые льготы для муниципальных облигаций США.