Агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ситуацией, заявило, что в пятницу, 15 ноября, канцлер ФРГ и российский лидер впервые за почти два года проведут телефонный разговор, информирует издание «НБН».

Журналисты пишут, что контакт Шольца и Путина состоится в критический момент для Украины, так как она готовится к третьей сложной зиме, находясь под постоянными атаками со стороны российских оккупантов. Кроме того, растет неопределенность относительно поддержки страны со стороны Запада перед инаугурацией Дональда Трампа в январе.

Напомним, что ранее глава немецкого правительства выразил готовность в «нужное время» поговорить с кремлевским диктатором о достижении мира в Украине. Политик заявлял о необходимости поддержания дипломатических разговоров с РФ. В одном из последних интервью Шольц отмечал, что диалог с Путиным состоится «вскоре».

В свою очередь, спикер главы Кремля Дмитрий Песков на днях заявил, что Берлин не посылал соответствующие сигналы Москве, поэтому подготовка к разговору канцлера с лидером россиян не проводится.