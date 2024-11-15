В пресс-службе Кабмина ФРГ подтвердили переговоры главы правительства с кремлевским диктатором. В ведомстве сообщили, что канцлер осудил российское вторжение в Украину, призвав Путина вывести с ее территории свои оккупационные войска, пишет «НБН».

Кроме того, политик призвал Москву к переговорам с Киевом по достижению справедливого и прочного мира. Также Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать украинцев в борьбе с российскими захватчиками столько, сколько понадобится.

В Берлине сообщили, что глава правительства ФРГ заранее поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским и вскоре вновь свяжется с ним.

Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung пишет, что диалог канцлера с главой Кремля состоялся в пятницу, 15 ноября, после длительной подготовки к переговорам. По данным Tagesschau, телефонный разговор политиков длился около часа.

Напомним, бывший министр минансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Шольц препятствует эффективной военной поддержке Украины.