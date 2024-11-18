Глава словацкого правительства в своем Facebook-аккаунте раскритиковал решение Белого дома разрешить ВСУ бить по территории страны-агрессора ракетами ATACMS, информирует издание «НБН».

В видеообращении политик обвинил американского лидера Джо Байдена в том, что отменой запрета на удары дальнобойным оружием по РФ он якобы хочет сорвать или затянуть мирные переговоры.

Премьер-министр сообщил, что глава Минобороны и руководитель МИД Словакии получили его распоряжение не поддерживать соответствующее решение Вашингтона ни одним любым способом.

Фицо добавил, что снятие на ограничение использование ВСУ американского оружия – «беспрецедентная эскалация напряженности». Политик «удивлен», как быстро ряд стран ЭС приветствовали решение Байдена.

Представитель Братиславы добавил, что Белый дом якобы существенно повлияет на планы новоизбранного главы Америки Дональда Трампа, который заинтересован в проведении переговоров по завершению российско-украинской войны.

Ранее решение США прокомментировал Анджей Дуда, раскритиковав немецкого канцлера Олафа Шольца за разговор с главой Кремля.