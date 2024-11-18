Спикер российского лидера заявил, что, если американский президент действительно разрешил армии Украины использовать дальнобойные ракеты для обстрелов всей территории страны-агрессора – это станет «новым витком напряженности» и «уровнем вовлеченности США в конфликт».

Песков отметил, что администрация Байдена решила такими шагами «подлить масла в огонь», сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Спикер Путина напомнил заявление кремлевского диктатора по этому поводу, которое тот сделал в сентябре. Глава РФ отмечал, что якобы только военные стран НАТО могут вносить полетные задания в свои ракетные системы, поэтому это будет означать участие членов Альянса и ЕС в войне.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, американское издание The New York Times, ссылаясь на источники, заявило, что глава Белого дома разрешил ВСУ применять ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории государства-террориста.

Как сообщалось, французский лидер Эммануэль Макрон допустил, что может поговорить с Путиным, прокомментировав звонок немецкого канцлера Олафа Шольца диктатору.