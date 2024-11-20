Лондон не снял запрет на применение британских ракет Storm Shadow для атак по территории РФ, несмотря на то, что Вашингтон разрешил Силам обороны Украины использовать свои ракеты ATACMS для той же цели, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Times.

Министр ВС Великобритании заявил, что, исходя из соображений оперативной безопасности, он не может прокомментировать соответствующую позицию руководства своей страны.

В то же время чиновник подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин – единственный человек, который обостряет войну в Украине, нацелен на ее граждан и инфраструктуру.

Поллард добавил, что при этом российский лидер – единственный человек, который может остановить боевые действия и сделать это сегодня. Сейчас же Путин продолжает угрожать западным государствам и представляет угрозу для Великобритании, поэтому поддержка Украины Лондоном будет долговременной.

Напомним, в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о готовности российского диктатора обсуждать прекращение огня в Украине.