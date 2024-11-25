Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в украинском военно-политическом руководстве, сообщило, что пока конкретные шаги новоизбранного президента США для завершения войны неизвестны.

Журналисты пишут, что контуры урегулирования, которые хочет предложить Трамп, станут более заметными к Рождеству, информирует издание «НБН».

Уже к инаугурации республиканца его команда намерена подойти с готовым решением, чтобы после возвращения политика в Белый дом, реализовать его в кратчайшие сроки. При этом план не будет воплощен в жизнь за 24 часа, как обещал новый американский лидер.

Собеседники СМИ отметили, что пока представители 47-го президента США не выходили на украинское руководство с конкретными предложениями по завершению войны.

Вероятно, Трамп еще раз позвонит в Кремль и эти переговоры будут более предметными. Также в Штаты вскоре поедет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, так как украинской стороне нужно продвинуть свою концепцию в Вашингтоне раньше представителей Москвы.

Напомним, как сообщало издание Politexpert, 24 ноября турецкий лидер Реджеп Эрдоган и кремлевский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.

Ранее аналитики оценили, отменит ли Трамп разрешение Джо Байдена на дальнобойные удары Украины по РФ.