Немецкий канцлер в эфире телеканала ZDF в очередной раз объяснил позицию Берлина относительно поставок дальнобойного оружия в Украину. По его словам, в этом вопросе нужно действовать осторожно, информирует издание «НБН».

Глава немецкого правительства считает, что в такой войне необходимо хорошо подумать и поступать разумно. Представитель Берлина отметил, что ФРГ под его руководством стала основным поставщиком военной помощи украинцам.

При этом, как отметил политик, Германия не имеет права делать определенные шаги, например, отправлять дальнобойные ракеты и позволять бить своим оружием по территории Российской Федерации.

Шольц добавил, что Берлин должен очень хорошо взвешивать, что он делает, учитывая, что ФРГ – ядерное государство и одна из самых больших стран в Европе.

Напомним, глава Польши Анджей Дуда раскритиковал немецкого канцлера за телефонный разговор с кремлевским диктатором.