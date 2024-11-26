На прошлой неделе американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщило, что, по мнению некоторых западных чиновников, глава Белого дома Джо Байден может передать Украине ядерное оружие, информирует «НБН».

Агентство Reuters пишет, что в Кремле недовольны обсуждениями на Западе возможности передачи Киеву ядерного вооружения. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что вести подобные разговоры «абсолютно безответственно».

Пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что соответствующие комментарии приписываются только анонимным источникам и те, кто делают эти заявления, «не чувствуют ни капли ответственности».

Представитель Москвы считает, что западные страны должны внимательно прислушиваться к главе Кремля.

Напомним, экс-президент РФ, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снятие ограничения США на удары ВСУ по территории государства-террориста. Соратник Путина заявил, что Москва может ответить на такие обстрелы атаками на Украину и НАТО.