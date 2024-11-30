Аналитики ISW в своем отчете заявили, что глава Кремля пытается запугать Украину и Запад, отвлечь Киев от ударов Сил обороны оружием от партнеров по РФ, подчеркивая технические характеристики «Орешника» и сравнивая разрушительные возможности ракеты с возможностями метеорита, пишет «НБН».

По словам американских экспертов, угрозы диктатора ударить по центрам принятия решений в украинской столице – пустой звук, так как его оккупационные войска регулярно обстреливают гражданскую и критическую инфраструктуру Киева, применяя для атак БПЛА и ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки.

В Институте изучения войны также обратили внимание на материал агентства Reuters. Журналисты, ссылаясь на близкие к разведке США источники, заявили, что удар ракетой «Орешник» по Днепру вряд ли свидетельствует о намерении Москвы применить ядерное оружие.

Аналитики ISW констатировали, что угрозы российского лидера о новом применении «Орешника» – ИПСО Кремля. Они считают, что такие заявления Путина не предвещают разработку россиянами новейших средств для нанесения глубокого удара.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, с какой целью диктатор «размахивает Орешником».