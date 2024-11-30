Северокорейский диктатор 29 ноября провел переговоры с главой Министерства обороны РФ Андреем Белоусовым. Соратник Путина утверждает, что якобы западные государства, в частности США, заставили Украину бить по территории соседней страны предоставленным ими оружием.

Глава КНДР считает, что в связи с нанесением дальнобойных ударов по России Москва должна «принять меры», информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам северокорейского лидера, Пхеньян, вооруженные силы и граждане КНДР будут поддерживать политику РФ «по защите суверенитета и территориальной целостности».

Соратник Путина намерен расширять связи с государством-террористом во всех сферах, в рамках подписанного с российским лидером Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны объяснили, почему угрозы главы Кремля о новых атаках ракетой «Орешник» – это пустой звук.