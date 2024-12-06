Британский телеканал Sky News, ссылаясь на неназванных дипломатов, сообщил, что послы Европейского Союза не смогли согласовать 15-й пакет санкций против страны-агрессора, информирует издание «НБН».

По словам источников, два государства заблокировали решение о введении принудительных мер в отношении России, поэтому решение не было принято. Представители этих стран сделали такой шаг из-за разногласий в вопросе продления срока, предоставленного компаниям ЕС для вывода инвестиций из РФ.

Журналисты уточнили, что послы позже все же вернутся к обсуждению нового пакета санкций против РФ.

СМИ узнало, что в рамках новых принудительных мер в отношении государства-террориста был поднят вопрос о продлении действия исключения, которое позволяет Чехии продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из «черного золота» РФ и произведенных на нефтеперерабатывающем заводе в Словакии.

Братислава хочет сохранить это исключение, срок действия которого истек 5 декабря, в то же время Прага выступает против этого.

Ранее журналисты выяснили, какие три страны до сих пор не поддерживают предоставление Украине приглашения в НАТО.