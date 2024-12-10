Лидер немецкой политической силы ХДС заявил, что отправил бы Украине дальнобойное оружие, однако только после консультаций с США и европейскими союзниками, информирует издание «НБН» со ссылкой на n-tv.

Кандидат в канцлеры Германии уточнил, что решение о передаче крылатых ракет Taurus он не будет принимать единолично в ФРН. Соответствующий вопрос будет обсуждаться со Штатами и Европой.

Конкурент Олафа Шольца рассказал, что обучение военнослужащих ВСУ работе с этим оружием займет по меньшей мере 4 месяца, примерно в этот же период вернется в Белый дом новоизбранный американський лидер Дональд Трамп.

Несмотря на то, что Мерц выступает за предоставление дальнобойных ракет Украине, он сомневается, что они смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Напомним, что нынешний глава правительства ФРН Олаф Шольц категорически отказывается передавать Киеву Taurus. В конце ноября канцлер в очередной раз объяснил отказ Берлина отправить эти ракеты Украине.