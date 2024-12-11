Премьер-министр на своей Facebook-странице рассказал, что утром он провел телефонный разговор с главой России. По его словам, беседа с диктатором длилась час, информирует издание «НБН».

Представитель Будапешта отметил, что сейчас самые опасные недели войны, намекая на то, что в ходе телефонных переговоров он обсудил с Путиным тему войны РФ против Украины. Политик добавил, что его страна использует все дипломатические инструменты, которые есть у нее в наличии, для прекращения огня.

Утренний разговор главы венгерского правительства с лидером россиян прокомментировали и в пресс-службе Кремля. В ведомстве уточнили, что инициатором переговоров был Орбан. Отмечается, что политики обсудили экономическое сотрудничество Будапешта и Москвы и войну в Украине.

Западный политик выразил заинтересованность в поиске путей политико-дипломатического разрешения «кризиса» совместно с РФ и учетом его контактов с некоторыми лидерами иностранных государств. В свою очередь диктатор жаловался Орбану на «деструктивную линию» украинских властей, которая якобы не позволяет мирное урегулирование войны.

Как сообщалось, новоизбранный глава США Дональд Трамп заявил, что война в Украине станет его главным приоритетом после возвращения в президентское кресло.