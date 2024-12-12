В ночь на среду, 11 декабря, Таганрог подвергся ракетной атаке. Местные жители в Сети заявили, что целью удара мог быть авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. В Кремле считают, что ВСУ обстреляли город ATACMS, информирует издание «НБН».

Как пишет агентство Reuters, спикер российского диктатора Дмитрий Песков пригрозил, что страна-агрессор обязательно отреагирует на применение баллистики Силами обороны для удара по Таганрогу.

Пресс-секретарь Путина напомнил о заявлении оборонного ведомства государства-террориста, которое вчера пообещало «принять меры» в ответ на атаку западным дальнобойным оружием.

Представитель АП РФ добавил, что «ответ последует в той форме, в которой будет сочтено целесообразным», при этом не уточнил, как именно намерена отреагировать Москва.

Отметим, что накануне западные СМИ, ссылаясь на источники в Вашингтоне, предупредили об атаке российских захватчиков на Украину с использованием комплекса «Орешник».