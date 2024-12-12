47-й президент США в интервью американскому изданию TIME назвал российско-украинскую войну «безумием», заявив, что проще разрешить конфликт на Ближнем Востоке, чем прекратить эти боевые действия, информирует «НБН».

Новоизбранный глава Белого дома раскритиковал решение Байдена снять ограничения на применение американского оружия ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории страны-агрессора. Политик подчеркнул, что он категорически не согласен с тем, чтобы «посылать ракеты на сотни миль в РФ», поскольку это якобы только ухудшает ситуацию.

Республиканец также рассказал, что он намерен использовать помощь Украине как рычаг давления на Москву в ходе переговоров по завершению войны. Новоизбранный глава америки уточнил, что он хочет достичь соглашения, а для этого нужно «не отступать».

Как сообщало издание Politexpert, Вашингтон может изменить политику по Сирии после возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее в интервью французскому изданию Трамп заявил, что война РФ против Украины станет его главным приоритетом после инаугурации.