В воскресенье, 15 декабря, во время телеэфира глава Словакии заявил, что Киеву и Москве нужно немедленно сесть за стол переговоров. По его словам, когда идет речь о мире в Украине «нужно сохранять реализм», информирует издание «НБН» со ссылкой на Denník N и STVR.

Президент сообщил, что он ежедневно получает информацию о ситуации на фронте в Украине, уточнив, что российские войска там продвигаются вперед. Политик утверждает, что, учитывая успехи захватчиков, «среди здравомыслящих людей» в Европе никто не верит, что Киев сможет достичь мира без частичных территориальных потерь.

Глава государства призвал Украину и Россию как можно скорее сесть за стол переговоров для завершения боевых действий.

Напомним, что несколько месяцев назад словацкий лидер жаловался на поставки НАТО комплексов противовоздушной обороны в Украину. Пеллегрини утверждал, что из-за предоставления такой военной помощи Киеву комплексов ПВО якобы не хватит для членов Североатлантического Альянса, в частности его стране.