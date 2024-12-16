В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на эпический конфуз, в который попал кремлевский диктатор на заседании коллегии оборонного ведомства РФ в понедельник, 16 декабря, информирует издание «НБН».

Российский лидер принялся угрожать миру «скорым началом» серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник» якобы для защиты агрессивной страны и ее союзников.

Однако всего несколько недель назад он делал соответствующее заявление. Вероятно, Путин забыл, что после удара баллистической ракетой «Орешник» по Днепру в ходе совещания 28 ноября, он сообщил о старте производства этого оружия.

Отметим, что также в ходе заседания коллегии Минобороны РФ диктатор жаловался, что коллективный Запад якобы «доводит до красной черты» агрессивную страну, на что Москва вынуждена» отвечать. Кроме того, Путин назвал условие, при котором РФ выйдет из договора РСМД.