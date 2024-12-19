В четверг, 19 декабря, в ходе 21-й «Прямой линии» кремлевский диктатор заявил, что у Москвы нет условий для начала переговоров, однако они должны базироваться на проектах соглашений, которые были подготовлены в Стамбуле в первые недели полномасштабного вторжения в Украину, информирует издание «НБН» со ссылкой на ВВС.

По его словам, Кремль подпишет договор только с легитимной властью соседнего государства, а российское руководство не признает легитимным Зеленского. Диктатор заявил, что он будет говорить с украинским президентом только после того, как он пойдет на выборы и его снова изберут главой страны.

При этом Путин напомнил, что Москва считает законной властью в соседней стране парламент и Верховную Раду, поэтому мирный договор может быть подписан спикером ВРУ.

Напомним, литовский президент Гитанас Науседа заявил, что европейские союзники помогают Украине недостаточно, чтобы она была готова сесть за стол переговоров с РФ. Глава государства убежден, что Киеву пока рано начинать диалог с агрессором о прекращении войны.