Генерал в эфире телеканала Fox Business заявил, что новоизбранный лидер американцев хочет достичь справедливого, безопасного и устойчивого мира в Украине. По его словам, прекращение боевых действий – главный международный приоритет 47-го президента Америки, информирует издание «НБН».

Спецпредставитель США по Украине и РФ отметил, что в минувшие годы Киев уже садился за стол переговоров с Москвой, напомнив о «Минских договоренностях», которые «с треском провалились». Келлог считает, что Трамп, вероятно, не выберет этот путь для завершения войны.

Он добавил, что новоизбранный американский лидер понимает важность отношений с союзниками Штатов, а также с кремлевским диктатором. Генерал верит, что республиканец сможет в относительно недалеком будущем довести это до конца.

К слову, как пишет издание Politexpert, возвращение Трампа в Белый дом вызывает тревогу у европейских лидеров.

Напомним, бывший посол Украины в США раскрыл цель визита Кита Келлога в Киев.