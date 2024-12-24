Глава правительства Венгрии заявил, что российско-украинская война закончится в 2025 году по одному из двух сценариев: либо за столом переговоров, либо уничтожением одной из сторон. Спикер Путина прокомментировал слова премьер-министра, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что глава Кремля неоднократно говорил о сохранении РФ открытости к проведению переговорного процесса. В очередной раз чиновник пожаловался на отказ Киева от диалога с Москвой.

Песков отметил, что Россия продолжает так называемую «спецоперацию», поскольку пока нет «никаких подвижек» в вопросе переговоров со стороны украинского руководства.

Напомним, 19 декабря в ходе «Прямой линии» российский диктатор высказался о мирных переговорах с Украиной. Также он выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому.