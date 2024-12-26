Руководитель внешнеполитического ведомства РФ в интервью пропагандистам заявил, что Москва готова «консультироваться по Украине» с администрацией 47-го американского президента, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Интерфакс».

Путинский дипломат выразил надежду на то, что новоизбранный американский лидер и назначенный им спецпредставитель Америки по Украине и РФ Кит Келлог «вникнут в первопричины конфликта».

Глава МИД в очередной раз сообщил, что Москва открыта к любым переговорам, если они будут о принципах, которые озвучил кремлевский диктатор в июне, поскольку Кремль не устроит «пустой разговор».

Ранее назначенный Трампом спецпредставитель США по Украине и РФ назвал Минские договоренности провальной попыткой договориться с Москвой. Путинский министр в ответ на это заявил, что соответствующие соглашения были «решением Совбеза ООН, которое растоптали».

Напомним, в начале месяца заместитель Лаврова сообщил, что власти РФ готовы рассмотреть предложения новоизбранного американского лидера по Украине.