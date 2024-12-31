Глава Турции в своем новогоднем видеообращении упомянул о вторжении войск Российской Федерации в Украину. По его словам, завершение полномасштабной войны в следующем году будет приоритетом для Анкары, информирует издание «НБН» со ссылкой на канал TRT Haber.

Эрдоган сообщил, что турецкое руководство надеется на «начало новой эры» на севере в 2025 году. Глава государства отметил, что Анкара приложит усилия к тому, чтобы положить конец российско-украинской войне. Политик рассчитывает, что боевые действия завершатся справедливым миром.

Отметим, ранее турецкий лидер выражал надежду на то, что администрация Дональда Трампа поспособствует быстрому завершению войны в Украине.

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что новоизбранный американский президент забыл об обещании остановить боевые действия за сутки. Дипломат объяснил, почему Трамп уже не рассчитывает на быстрое завершение войны.