В аналитическом материале Института изучения войны проанализировали интервью главы внешнеполитического ведомства РФ пропагандистскому агентству «ТАСС», в котором министр повторил требование Москвы к Украине отказаться от права на суверенитет и территориальную целостность, пишет издание «НБН».

Путинский чиновник сообщил, что Россия отказывается участвовать в каких-либо переговорах по завершению войны в Украине, если Киев не откажется от своего «ультиматума» – деоккупации территорий и восстановления границ страны 1991 года.

Аналитики ISW отмечают, что слова главы МИД РФ указывают на незаинтересованность Кремля в добросовестном диалоге для прекращения боевых действий. Кроме того, Москва навязывает Киеву нереалистичные требования, чтобы помешать переговорному процессу и надавить на Запад, чтобы он вынудил украинское руководство пойти на территориальные уступки России.

Американские эксперты считают, что в следующем году руководство РФ отдаст предпочтение формированию внутренней политической стабильности страны и увеличению численности вооруженных сил.

Как сообщалось, спикер Путина Дмитрий Песков высказался о возможности завершения российско-украинской войны.