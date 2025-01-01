Московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт прогнозирует завершение российско-украинской войны в этом году замораживанием боевых действий. Он заявил, что Москва намерена завершить переговоры с Киевом по этому вопросу до 9 мая.

По его словам, переговорный процесс и соглашение между Украиной и РФ после возвращения Дональда Трампа в Белый дом кажется неизбежным, сообщает издание «НБН».

Беннетт утверждает, что якобы Зеленский в комментарии телеканалу сообщил о готовности Украины уступить территорию агрессору, а глава Кремля сказал, что Москва пойдет на компромисс.

Корреспондент отметил, что в Кремле хотят приурочить завершение переговорного процесса к «сакральной» для россиян дате – 9 мая, чтобы устроить «двойной праздник».

При этом, как заметил журналист, проблемы для диктатора не завершатся, учитывая стремительную инфляцию, падение рубля и низкую производительность экономики РФ.

Как сообщалось, эксперты ISW объяснили, что стоит за заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова об отказе Москвы от переговоров из-за «ультиматума» Киева.