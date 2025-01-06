Глава государства в ходе ежегодной встречи французских послов призвал Украину вести «реальные дискуссии» по территориальным вопросам. По его мнению, только Киев может вести такие разговоры, чтобы решить конфликт, который вызвало вторжение войск РФ 11 лет назад, пишет «НБН» со ссылкой на BFMTV.

В то же время, по его словам, США должны помочь союзникам изменить характер ситуации и убедить Москву сесть за стол переговоров, а Европа должна построить для украинцев гарантии безопасности.

Макрон отметил, что, несмотря на обещания новоизбранного американского лидера Дональда Трампа, быстрого и легкого решения российско-украинской войны не будет. Президент считает, что 47-му главе Белого дома известно, что у Штатов нет шансов что-то выиграть, если украинцы потерпят поражение.

Французский лидер добавил, что капитуляция Киева не может быть хорошей как для США, так и для Европы, кроме того, если Запад согласится на «компромисс» из-за «усталости» от войны, доверие к нему будет подорвано.

Ранее СМИ сообщали, что Кремль намерен завершить переговоры с Украиной относительно войны до 9 мая.