Издание Euractiv пишет, что дипломаты из Евросоюза беспокоятся из-за сценария, при котором 47-й президент США будет склоняться к проведению двусторонних переговоров с российским лидером «через головы европейцев», сообщает «НБН».

Журналисты отмечают, что европейцы хотят иметь место за столом переговоров, однако рискуют получить только раскладной стул. Им предстоит убедиться, что их не исключат из этого процесса всего за неделю до инаугурации Трампа.

В материале отмечается, что быстрое прекращение огня и подписание мирного соглашения, как убеждены в Киеве, может иметь высокую цену. Поэтому глава Украины Владимир Зеленский не поддерживает такое быстрое развитие событий. Его мнение разделяют и другие европейские лидеры, помимо руководства Словакии и Венгрии, так как кремлевский диктатор не подал сигнал о готовности к диалогу.

СМИ цитирует главу эстонского правительства Кристена Михала, который выразил уверенность в том, что исключение Европы из решений по Украине новоизбранным лидером американцев будет «почти невозможно». В то же время недавно французский президент Эммануэль Макрон сказал, что власти США должны убедить Москву пойти на переговоры, а ЕС – заняться выстраиванием гарантий безопасности.

Напомним, в Кремле отреагировали на предложение Сербии и Швейцарии организовать встречу Путина с Трампом.