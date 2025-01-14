Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что во вторник, 13 января, в Москве в здании оборонного ведомства РФ нашли мертвым контрразведчика Федеральной службы безопасности лейтенанта Владимира Фещенко, информирует издание «НБН».

Собеседник СМИ рассказал, что следствие основной версией рассматривает убийство по неосторожности. Не исключено, что контрразведчик ФСБ получил пулю в голову из пистолета в ходе ссоры с военнослужащим ночью в ведомственном здании.

Пропагандисты уточнили, что между Фещенко и бойцом оккупационной армии Путина произошел бытовой конфликт, подозреваемого задержали по горячим следам.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал подробности убийства: контрразведчик ФСБ привел к себе в отдел товарища – прапорщика, с которым служил на Дальнем Востоке. Военный имел билет на поезд, который отправлялся ночью. Фещенко сообщил родным, что задержится и проведет время с другом. Вскоре лейтенанта нашли на рабочем месте в крови с глубокой раной на лбу.

Напомним, в декабре в столице РФ подорвали начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника. В Офисе президента Украины комментировали ликвидацию «химического генерала».