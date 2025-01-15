Telegram-канал ASTRA сообщил, что на второй день нового года в приграничном регионе РФ в деревне Сергеевка Льговского района на улице Центральной «потерялась» авиационная бомба российских оккупантов, которой они планировали нанести удар по Украине.

В частности, по данным СМИ, самолет «второй армии» уронил ФАБ. Снаряд не взорвался, на месте осталась воронка, информирует «НБН».

Также журналистам стало известно, что авиационная бомба оккупационной армии Путина приземлилась во дворе дома, где живет майор полиции.

Telegram-канал подсчитал, что за 2024 год самолеты российских захватчиков сбросили на РФ и на временно оккупированные украинские территории по меньшей мере 165 ФАБ. С начала этого года известно о 4 случаях «нештатных сходов боеприпасов».

Как сообщалось, аналитики объяснили уменьшение ударов авиации государства-террориста бомбами с УМПК по Украине.