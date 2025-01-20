Венгерский премьер-министр в понедельник, 20 января, в ходе выступления выразил надежду на то, что возвращение Трампа в Белый дом поможет запустить вторую волну массовых правых политических изменений в Европе.

Глава правительства считает, что после инаугурации новоизбранного президента США в Брюсселе «даже солнце будет светить по-другому», информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, после вступления республиканца в должность главы государства он начнет «вторую фазу большого наступления», целью которого является «оккупация Брюсселя».

Отметим, что о своем намерении Орбан ранее уже заявлял дважды. В декабре 2023 года накануне председательства его страны в Европейском Союзе он сообщал о намерении «оккупировать Брюссель». Позже в июне прошлого года политик повторил этот призыв перед выборами в Европарламент.

Как сообщалось, СМИ писали об опасениях в ЕС относительно возможности проведения Трампом переговоров с главой РФ по Украине без участия европейских союзников США.